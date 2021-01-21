В Одесі затримали співробітника "МДБ ЛНР": дає важливі свідчення про агресію РФ

Контррозвідка Служби безпеки України в Одеській області затримала співробітника так званого "Міністерства держбезпеки ЛНР". Він зараз дає важливі свідчення про російської агресії проти України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Наголошується, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав незаконних озброєних формувань на окупованій території Луганської області. Далі йому запропонували штатну посаду в так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР", де виконував завдання щодо забезпечення пропуску на КПП "Дякове", що на кордоні з РФ. Через цей пункт пропуску на територію України незаконно поставлялися російська військова техніка і зброя.

"Зараз затриманий дає слідчим СБ України інформацію про переміщення військової техніки і озброєння з території Росії на тимчасово окуповану територію Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НВФ "МГБ ЛНР", іншу важливу інформацію про збройної агресії РФ проти нашої держави", - повідомили в СБУ

Також перевіряється причетність затриманого до вбивств і катувань українських військових і мирних громадян на тимчасово окупованій території Донбасу.

Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ повідомила про підозру шістьом бойовикам "ЛНР" і оголосила їх у розшук.

Також повідомлялося, що СБУ оголосила в розшук одного з ватажків "ЛНР". Терорист організував охорону захопленої будівлі СБУ в Луганську.