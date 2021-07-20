UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

Автор: РБК-Украина

В Одессе задержали заключенного Сергея Кутафина, сбежавшего сегодня из следственного изолятора. Злоумышленника поймали в Малиновском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской полиции.

"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - говорится в сообщении.

Задержанный на данный момент находится в отделе полиции.

Правоохранители отметили, что кроме уже назначенного судом наказания за кражу, злоумышленник будет отвечать и за побег из-под стражи по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сегодня полиция объявила о розыске вора, который сбежал из СИЗО. В городе вводили операцию "Сирена".

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаСИЗОпобег