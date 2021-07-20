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В Одесі затримали ув'язненого, який втік із СІЗО

Автор: РБК-Україна

В Одесі затримали ув'язненого Сергія Кутафіна, який втік сьогодні зі слідчого ізолятора. Зловмисника спіймали в Малиновському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської поліції.

"Зловмисника затримали в Малиновському районі міста - він переховувався в господарському приміщенні у дворі своєї знайомої. Спеціальну поліцейську операцію "Сирена" зняли", - йдеться в повідомленні.

Затриманий на цей час знаходиться у відділі поліції.

Правоохоронці зазначили, що окрім вже призначеного судом покарання за крадіжку, зловмисник відповідатиме і за втечу з-під варти за ч.1 ст. 393 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, сьогодні поліція оголосила про розшук злодія, який втік із СІЗО. У місті вводили операцію "Сирена".

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