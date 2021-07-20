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В Одессе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного

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Одесса, Вторник 20 июля 2021 22:10
В Одессе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного Фото: В Одессе задержали сбежавшего из СИЗО заключенного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе задержали заключенного Сергея Кутафина, сбежавшего сегодня из следственного изолятора. Злоумышленника поймали в Малиновском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской полиции.

"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - говорится в сообщении.

Задержанный на данный момент находится в отделе полиции.

Правоохранители отметили, что кроме уже назначенного судом наказания за кражу, злоумышленник будет отвечать и за побег из-под стражи по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сегодня полиция объявила о розыске вора, который сбежал из СИЗО. В городе вводили операцию "Сирена".

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Одесса СИЗО побег
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