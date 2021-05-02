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В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой. Ситуация в городе спокойная

Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе в день памяти жертв трагедии 2 мая в центре города задержали мужчину с коммунистической символикой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мужчину задержали на улице Калантаивской. Он был в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

Правоохранители напомнили, что в Украине действует законодательство, которое запрещает использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что ситуация в городе пока спокойная. Правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города

"2600 правоохранителей дежурят на всех локациях, где происходят массовые мероприятия. Привлеченные силы и средства скоординированные для оперативного реагирования на любые изменения. Хочу отметить, что как в Одесской области, так и в целом по Украине серьезных нарушений не было", - отметил Яровой.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Одессе усилили охрану, на Куликовом поле установлены фильтрационные пункты.

Отметим, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Россией проекта "Новороссия" во время дестабилизации ситуации в Украине.

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