В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою. Ситуація в місті спокійна

В Одесі в день пам'яті жертв трагедії 2 травня в центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.
"Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.
Правоохоронці нагадали, що в Україні діє законодавство, яке забороняє використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і георгіївських (гвардійських) стрічок.
При цьому перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що ситуація в місті поки спокійна. Правоохоронці працюють не тільки в місцях масового збору людей, а й на всіх вулицях міста
"2600 правоохоронців чергують на всіх локаціях, де відбуваються масові заходи. Залучені сили та засоби скоординовані для оперативного реагування на будь-які зміни. Хочу зазначити, що як в Одеській області, так і в цілому по Україні серйозних порушень не було", - зазначив Яровий.
Нагадаємо, в Одесі 2 травня 2014 року відбулися масові зіткнення між проукраїнськими громадянами і сепаратистами. Під час конфлікту загинули близько 40 осіб.
Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в Одесі посилили охорону, на Куликовому полі встановлені фільтраційні пункти.
Відзначимо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Росією проекту "Новоросія" під час дестабілізації ситуації в Україні.