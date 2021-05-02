В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою. Ситуація в місті спокійна

Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.

"Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.

Правоохоронці нагадали, що в Україні діє законодавство, яке забороняє використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і георгіївських (гвардійських) стрічок.

При цьому перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що ситуація в місті поки спокійна. Правоохоронці працюють не тільки в місцях масового збору людей, а й на всіх вулицях міста

"2600 правоохоронців чергують на всіх локаціях, де відбуваються масові заходи. Залучені сили та засоби скоординовані для оперативного реагування на будь-які зміни. Хочу зазначити, що як в Одеській області, так і в цілому по Україні серйозних порушень не було", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, в Одесі 2 травня 2014 року відбулися масові зіткнення між проукраїнськими громадянами і сепаратистами. Під час конфлікту загинули близько 40 осіб.