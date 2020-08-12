В Одессе задержали еще двух участников банды похитителей людей

Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов банды.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленников задержали в среду, 12 августа, в одном из частных секторов на окраине Одессы.

"По результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограбления и похищения предпринимателя, что произошло раньше", - сообщили в СБУ.

Задержанным участникам банды инкриминируют нарушения ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото: задержание участников банды (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале июля в Одессе правоохранители разоблачили организованную группировку "Лоту Гули", в которую входили более 10 человек и которая занималась разбоями и похищением людей, при этом главарь банды скрывается за пределами Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области силовики задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая занималась рейдерством и убийствами в трех областях.