UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе задержали четырех человек из-за сегодняшнего ракетного удара: что известно

Фото: задержаны четыре человека из-за сегодняшнего ракетного удара по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Одесской области.

Так, утром после взрыва стражи порядка задержали мужчину, который фотографировал место прилета. По словам полиции, задержанный вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных, поэтому против него были задействованы спецсредства.

"Также при осмотре его мобильного телефона было обнаружено множество фотографий объектов инфраструктуры, а также активное общение с абонентами России", - добавили в полиции.

Также полицейские задержали еще троих человек, которые утром снимали и фотографировали место ракетного удара. В их телефонах также были обнаружены снимки объектов инфраструктуры и блокпостов.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса