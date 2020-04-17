В Одессе задержали бывшего боевика "ДНР"

В Одессе задержали бывшего боевика террористической организации "ДНР", который принимал участие в боях против сил Антитеррористической операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители установили, что житель Донецка в 2014 году добровольно вступил в ряды одного из подразделений террористического формирования "Шум". В составе бандформирования боевик принимал участие в боях против украинских военных и сил АТО вблизи Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта.

Отмечается, что в 2018 году мужчина покинул ряды боевиков и переехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. Бывший боевик скрывался в Харькове и Киеве. Позже переехал в Одессу и получил новые документы, чтобы скрыть участие в рядах "ДНР".

"Во время задержания злоумышленник предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъято компьютерную технику, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации", - рассказали в СБУ.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса украины, то есть участие в террористическом формировании. Решается вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители установили боевиков, причастных к гибели двух сотрудников СБУ в Желобке в 2018 году. Главный подозреваемый - житель города Ясиноватая, который будучи командиром боевиков отдал приказ обстреляли позиции ВСУ.