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В Одессе задержали боевика "Исламского государства"

Одесса, Четверг 15 октября 2020 20:14
В Одессе задержали боевика "Исламского государства"
Фото: задержание боевика в Одессе (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе правоохранители задержали боевика международной террористической организации "Исламское государство". Террорист находился в международном розыске.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленник планировал на территории Украины организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".

В Украину боевик нелегально прибыл из одной из стран Центральной Азии. Известно, что он проходил подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

Иностранца экстрадируют из Украины. Боевика уже передали компетентным органам страны его происхождения.

Напомним, в начале сентября в Киеве задержали одного из главарей "Исламского государства". Задержанного связывают с подозреваемым в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.

Еще одного члена "Исламского государства" задержали в Житомире. В Украине боевик пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Как писало РБК-Украина, СБУ ведет расследование 11 уголовных производств против 9 боевиков "Исламского государства".

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