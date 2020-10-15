В Одессе задержали боевика "Исламского государства"

Фото: задержание боевика в Одессе (ssu.gov.ua)

В Одессе правоохранители задержали боевика международной террористической организации "Исламское государство". Террорист находился в международном розыске.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленник планировал на территории Украины организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".

В Украину боевик нелегально прибыл из одной из стран Центральной Азии. Известно, что он проходил подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

Иностранца экстрадируют из Украины. Боевика уже передали компетентным органам страны его происхождения.

Напомним, в начале сентября в Киеве задержали одного из главарей "Исламского государства". Задержанного связывают с подозреваемым в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.

Еще одного члена "Исламского государства" задержали в Житомире. В Украине боевик пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Как писало РБК-Украина, СБУ ведет расследование 11 уголовных производств против 9 боевиков "Исламского государства".