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В Одессе задержали банду похитителей людей

Автор: Андрей Козловский

В Одессе правоохранители задержали пятерых членов организованной группы, которые совершали разбойные нападения и похищали жителей города. Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе, им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, группа лиц "охотились" на жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Они похищали мужчин во время личных встреч и, угрожая насилием, завладевали их денежными средствами и личными вещами. После этого злоумышленники забирали из квартир потерпевших ценности.

В ведомстве отмечают, что с нападающими действовала 21-летняя девушка. Она знакомилась с мужчинами в социальных сетях, назначал встречи и выясняла их материальное положение.

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Фото: задержание злоумышленников (od.gp.gov.ua)

Напомним, в начале июля в Одессе правоохранители разоблачили организованную группировку "Лоту Гули", в которая занималась разбоями и похищением людей.

После этого, Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников этой банды.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области силовики задержали участников межрегиональной преступной группы, которая занималась рейдерством и убийствами в трех областях.

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