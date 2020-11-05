В Одесі затримали банду викрадачів людей

В Одесі правоохоронці затримали п'ятьох членів організованої групи, які скоювали розбійні напади та викрадали жителів міста. Наразі зловмисники перебувають у слідчому ізоляторі, їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури.

За даними слідства, група осіб "полювала" на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства з жінками. Вони викрадали чоловіків під час особистих зустрічей і, погрожуючи насильством, заволодівали їхніми коштами та особистими речами. Після цього зловмисники забирали з квартир потерпілих цінності.

У відомстві зазначають, що з нападниками діяла 21-річна дівчина. Вона знайомилась з чоловіками в соціальних мережах, призначала зустрічі та з'ясовувала їх матеріальне становище.

Фото: затримання зловмисників (od.gp.gov.ua)

Нагадаємо, на початку липня в Одесі правоохоронці викрили організоване угрупування "Лоту Гулі", яка займалася розбоями та викраденням людей.

Після цього, Служба безпеки України в Одесі затримала ще двох учасників цієї банди.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області силовики затримали учасників міжрегіональної злочинної групи, яка займалася рейдерством і вбивствами в трьох областях.