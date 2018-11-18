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В Одесі заблокували рух по трасі через відсутність опалення

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 17:33
В Одесі заблокували рух по трасі через відсутність опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Група людей перекрила трасу "Одеса-Южне"

В Одесі жителі житлового комплексу "Європейський" сьогодні блокували рух по трасі "Одеса-Южне" через відсутність опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Повідомляється, що акція протесту відбувається в даний час біля Крижановки. Зокрема, група людей перекрила трасу "Одеса-Южне".

За словами депутата Крижанівського сільради Сергія Колодяжного, таким чином люди домагаються включення тепла в ЖК "Європейський".

Наголошується, що протестувальники в ситуації звинувачують забудовника. Однак незважаючи на обіцянки чиновників знайти вихід з положення без тепла досі залишаються понад 500 квартир цього житлового комплексу.

 

Люди перекрыли трассу Одесса -Южный.В ЖК. Европейский до сих пор нет тепла

Опубліковано Сергеєм Колодяжныєм Неділя, 18 листопад 2018 р.

Нагадаємо, в Одесі група городян ввечері у вівторок, 13 листопада, перекрили вулицю в селищі Котовського через відсутність опалення. Відзначається, що одесити перекрили вулицю Бочарова, а саме: перехрестя з вулицею Семена Палія. У перекритті брали участь жителі п'яти багатоквартирних будинків.

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