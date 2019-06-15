В Одессе на взятке задержали руководителя военкомата

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

"Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере тысяча долларов США", - сообщили в СБУ.

В настоящее время СБУ решает вопрос об объявлении подозреваемому подозрении за совершение преступления по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области задержали пограничников за вымогательство взяток. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы", пограничники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкой области, а также пограничники и работники таможни другой страны.