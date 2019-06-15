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В Одесі на хабарі затримали керівника військомату

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 16:29
В Одесі на хабарі затримали керівника військомату
Фото: затримання (ssu.gov.ua)

Посадовець за грошове винагородження видавав квиток про непридатність до служби

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Одеської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовець зміг налагодити механізм одержання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я.

"Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі тисяча доларів США", - повідомили в СБУ.

В даний час СБУ вирішує питання про оголошення підозрюваному підозру за скоєння злочину по ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України. Тривають першочергові слідчі дії по встановленню інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області затримали прикордонників за вимагання хабарів. Було встановлено, що до протиправної діяльності причетні державний інспектор митного посту "Кельменці", прикордонники прикордонної служби "Мамалига" Чернівецької області, а також прикордонники та працівники митниці іншої країни.

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