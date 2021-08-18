В Одессе на взятке задержали чиновника экоинспекции

В Одессе правоохранители поймали на взятке начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и основателя общественной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Сообщается, что руководитель управления экоинспекции и основатель общественной организации требовали от руководителя АЗС пять тысяч долларов за неналожение штрафа за выявленные нарушения в его деятельности.

Злоумышленников задержали во время получения второй части взятки в сумме четырех тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).