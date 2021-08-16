В Харькове декана университета задержали на взятке в 15 тысяч долларов
Правоохранители разоблачили на получении взятки декана факультета одного из вузов Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Правоохранители установили, что за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров декан требовал 15 тысяч долларов.
"При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить – 7,5 тысяч долларов предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Декана факультета задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 4 тысяч долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Напомним, что в Кировоградской области трех депутатов подозревают в вымогательстве денег от граждан и предпринимателей.