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В Одесі на хабарі затримали чиновника екоінспекції

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Одеса, Середа 18 серпня 2021 17:58
В Одесі на хабарі затримали чиновника екоінспекції фото: на хабарі в Одесі попався керівник управління екоінспекції (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Одесі правоохоронці спіймали на хабарі начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

Повідомляється, що керівник управління екоінспекції та засновник громадської організації вимагали від керівника АЗС п'ять тисяч доларів за ненакладання штрафу за виявлені порушення в його діяльності.

Зловмисників затримали під час отримання другої частини хабара в сумі чотирьох тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 КК (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Нагадаємо, що у Харкові на хабарі затримали декана факультету університету. Він вимагав 15 тисяч доларів за сприяння у вступі до аспірантури одного з національних наукових центрів.

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