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В Одессе выявили вспышку коронавируса в монастыре

Одесса, Пятница 18 сентября 2020 21:19
В Одессе выявили вспышку коронавируса в монастыре
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

В Одесском Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата выявили вспышку коронавируса. Там провели соответствующие медико-санитарные меры с участием врача-инфекциониста.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Как сообщается, коронавирусная инфекция подтвердилась у 6 священнослужителей, причем установлено, что с ними контактировали 88 человек. У всех отобраны биоматериалы, которые направили в лабораторию для ПЦР-тестирования. Всего в монастыре сейчас находятся около 300 человек.

Отметим, за последние сутки в Одесской области лабораторно подтвержден 321 случай инфицирования COVID-19, а с начала пандемии зарегистрировали 10 931 случай заболевания.

Напомним, в Украине суточный прирост заражения коронавирусом остается на высоком уровне, за сутки заразились еще 3228 людей.

В Минздраве прогнозируют, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания коронавирусом.

Кроме того, 18 сентября в Украине обновили карантинное зонирования, по итогам которого Одесса еще на две недели останется в "желтой зоне".

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