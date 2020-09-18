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В Одесі виявили спалах коронавірусу в монастирі

Одеса, П'ятниця 18 вересня 2020 21:19
В Одесі виявили спалах коронавірусу в монастирі
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

В Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили спалах коронавірусу. Там провели відповідні медико-санітарні заходи за участю лікаря-інфекціоніста.

Про це повідомляє одеське видання "Думська".

Як повідомляється, коронавірусна інфекція підтвердилась у 6 священнослужителів, причому встановлено, що з ними контактували 88 осіб. У всіх відібрано біоматеріали, які направили в лабораторію для ПЛР-тестування. Усього в монастирі зараз перебувають близько 300 осіб.

Зазначимо, за останню добу в Одеській області лабораторно підтверджено 321 випадок інфікування COVID-19, а з початку пандемії зареєстровано 10 931 випадок захворювання.

Нагадаємо, в Україні добовий приріст зараження коронавірусом лишається на високому рівні, за добу заразились ще 3228 людей.

У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом.

Крім того, 18 вересня в Україні оновили карантинне зонування, за підсумками якого Одеса ще на два тижні залишиться у "жовтій зоні".

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