В Одесі зросла кількість дітей, які отруїлися в школі

Ілюстративне фото (stan.kz)

Кількість постраждалих дітей зросла з 17 до 46 осіб

В Одесі 46 учнів школи № 11 постраждали внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними місцевого видання "Траса Е-95", в інфекційне відділення Одеси в період з 14 по 19 вересня були госпіталізовані 34 дитини. Школярам встановили попередній діагноз: "гострий гастроентероколіт". Двоє хворих відмовилися від госпіталізації.

При цьому, місцеве видання "В городе" повідомляє, що в інфекційну лікарню звернулися 46 дітей, у 13 підтвердився діагноз сальмонельоз. Станом на 19 вересня на стаціонарному лікуванні залишається шестеро дітей, решта - на амбулаторному.

Для встановлення причин і умов виникнення захворювання фахівці почали санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху та обстеження харчоблоку школи з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Нагадаємо, у період з 14 по 17 вересня в медичний заклад звернулися 17 учнів одеської школи № 11. Батьки школярів ппоросили поліцію перевірити навчальний заклад.

Вказану подію поліцейські кваліфікували по 1 ч. ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму на одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.