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В Одесі вводять комендантську годину з 8 години вечора

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Одеса, Субота 12 березня 2022 20:53
В Одесі вводять комендантську годину з 8 години вечора Фото: з 13 березня комендантська година в Одесі буде з 8 вечора (odessa.ua)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі з 13 березня встановлюється комендантська година з 20:00 до 06:00. У цей період часу буде заборонено пересуватися по місту.

Про те повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеси.

В Одесі та області з 13 березня комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00. У цей період строго заборонено пересуватися по місту. Під час комендантської години можна виходити з дому тільки в разі повітряної тривоги – щоб пройти в найближче укриття.

"Чим менше на вулиці перехожих, тим простіше виявити та перевірити підозрілих людей. Якщо ви не охороняєте місто і не йдете в укриття – сидите вдома. Ми працюємо! Ваша відповідальність - наша спільна безпека!"- підкреслили в поліції.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Одеси попередив, що російські війська можуть спробувати пробитися через Придністров'я.

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Одеса Комендантська година
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