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В Одессе ввели специальный режим общественного транспорта

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 10:05
В Одессе ввели специальный режим общественного транспорта
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Воспользоваться транспортом смогут только работники критически важной инфрастрактуры города

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что весь пассажирский транспорт в городе переходит на специальный режим работы в связи с ужесточением карантина в Украине. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Труханова, такое решение власти приняли из-за несоблюдения жителями города карантинных мероприятий, в частности, ограничений по количеству находящихся в транспорте.

"К сожалению, эта мера и наше обращение остались без должного внимания. Мы приняли решение о том, что весь пассажирский транспорт переводим в режим специального транспорта. В первую очередь, транспорт будет перевозить тех людей, которые следуют к месту работы, к тем предприятиям, которые сегодня обеспечивают жизнедеятельность города", - объяснил Труханов.

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

Опубліковано Геннадієм Трухановим Понеділок, 23 березня 2020 р.

Напомним, похожий режим общественного транспорта уже действует в Киеве. Так, с понедельника, 23 марта проезд в столичном транспорте допускается только по пропускам.

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