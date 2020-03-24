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В Одесі ввели спеціальний режим громадського транспорту

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 10:05
В Одесі ввели спеціальний режим громадського транспорту
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Скористатися транспортом зможуть тільки працівники критично важливої інфраструктури міста

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що весь пасажирський транспорт у місті переходить на спеціальний режим роботи у зв'язку з посиленням карантину в Україні. Про це він повідомив в Facebook.

За словами Труханова, таке рішення влада ухвалила, оскільки жителі міста не дотримувалися карантинних заходів, зокрема, обмежень по кількості людей у транспорті.

"На жаль, ці заходи і наше звернення залишилися без належної уваги. Ми прийняли рішення про те, що весь пасажирський транспорт переводимо в режим спеціального транспорту. У першу чергу, транспорт перевозитиме тих людей, які прямують до місця роботи, до тих підприємств, які сьогодні забезпечують життєдіяльність міста", - пояснив Труханов.

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

В Одессе городской транспорт переводится в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

Опубліковано Геннадієм Трухановим Понеділок, 23 березня 2020 р.

Нагадаємо, схожий режим громадського транспорту вже діє у Києві. Так, з понеділка, 23 березня проїзд у столичному транспорті допускається тільки за перепустками.

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