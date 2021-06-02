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В Одессе второй день ищут пропавшего офицера Госпогранслужбы

Автор: Дмитрий Левицкий, Лера Полищук

В Одессе продолжаются поиски пропавшего начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Накануне он вышел из дома, но до работы не дошел.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Поиски продолжаются. Версии озвучивать не буду. Оснований считать, что его похитили, пока нет. Что привело к его неявке на службу, это будет установлено, когда его найдут, или когда будут основания назвать какую-то основную причину", - заявил он.

Кроме того, пресс-служба Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины сообщила, что Черткова объявили в розыск, также было открыто уголовное дело.

"К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины. На данный момент офицера объявили в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Одессе исчез первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Он из дома в 6:30 утра, но до конца дня до работы не дошел.

Ранее сообщалось, что в Одесской области во время несения службы погиб пограничник. Военнослужащий погиб в результате переворачивания лодки.

Кроме того, в Черновицкой области пограничник погиб от выстрела из огнестрельного оружия.

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