В Одесі другий день шукають зниклого офіцера Держприкордонслужби

В Одесі тривають пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону Морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова . Напередодні він вийшов з дому, але до роботи не дійшов.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

"Пошуки тривають. Версії озвучувати не буду. Підстав вважати, що його викрали, поки немає. Що призвело до його неявки на службу, це буде встановлено, коли його знайдуть, або коли будуть підстави назвати якусь основну причину",- заявив він.

Крім того, прес-служба регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України повідомила, що Черткова оголосили в розшук, також було відкрито кримінальну справу.

"До його пошуків залучені компетентні правоохоронні органи, також у пошуку задіяні власні сили Державної прикордонної служби України. На цей час офіцера оголосили в розшук, інформація про зникнення офіцера внесена до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.