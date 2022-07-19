Фото: в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв (Getty Images)

В Одессе во время воздушной тревоги произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В 21:48 в Одессе прозвучала воздушная тревога. В 22:20 слало известно о взрыве в городе. Пока подробностей не разглашают.