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В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв

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Украина, Вторник 19 июля 2022 22:27
В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв Фото: в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одессе во время воздушной тревоги произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В 21:48 в Одессе прозвучала воздушная тревога. В 22:20 слало известно о взрыве в городе. Пока подробностей не разглашают.

Напомним, вчера в Одессе вечером также был слышен взрыв.

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