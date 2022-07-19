В Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух
Фото: в Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух (Getty Images)
В Одесі під час повітряної тривоги стався вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
О 21: 48 в Одесі пролунала повітряна тривога. О 22: 20 слало відомо про вибух у місті. Поки подробиць не розголошують.
Оновлено (23: 41)
В Одеській районній держадміністрації повідомили, що в результаті попадання ворожої ракети в старе складське приміщення сталося загоряння сміття. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, вчора в Одесі ввечері також було чути вибух.
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