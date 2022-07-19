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В Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 22:27
В Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух Фото: в Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Одесі під час повітряної тривоги стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

О 21: 48 в Одесі пролунала повітряна тривога. О 22: 20 слало відомо про вибух у місті. Поки подробиць не розголошують.

Оновлено (23: 41)

В Одеській районній держадміністрації повідомили, що в результаті попадання ворожої ракети в старе складське приміщення сталося загоряння сміття. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора в Одесі ввечері також було чути вибух.

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