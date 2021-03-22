В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель

Как сообщается, пожар произошел около 12:50 в доме, который находится на улице Магистральной. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, однако ликвидировать его удалось через час. К тушению огня были привлечены 24 спасателя и 4 единицы спецтехники.

"Во время ликвидации пожара к бригаде скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медики пытались оказать необходимую помощь, но спасатель, 1973 года рождения, скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти.