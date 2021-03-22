В Одесі під час гасіння пожежі у будинку помер рятувальник

Як повідомляється, пожежа сталася близько 12:50 у будинку, який знаходиться на вулиці Магістральній. Площа спалаху склала 120 квадратних метрів, однак ліквідувати її вдалось через годину. До гасіння вогню були залучені 24 рятувальники та 4 одиниці спецтехніки.

"Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медики намагалися надати необхідну допомогу, але рятувальник, 1973 року народження, помер у машині швидкої допомоги", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті.