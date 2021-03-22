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В Одесі під час гасіння пожежі у будинку помер рятувальник

Новость на русском → Одеса, Понеділок 22 березня 2021 19:20
В Одесі під час гасіння пожежі у будинку помер рятувальник Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 березня, в Одесі в приватному двоповерховому будинку сталася пожежа. Під час ліквідації вогню загинув 48-річний рятувальник.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася близько 12:50 у будинку, який знаходиться на вулиці Магістральній. Площа спалаху склала 120 квадратних метрів, однак ліквідувати її вдалось через годину. До гасіння вогню були залучені 24 рятувальники та 4 одиниці спецтехніки.

"Під час ліквідації пожежі до бригади швидкої медичної допомоги звернувся зі скаргою на погіршення самопочуття командир відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Медики намагалися надати необхідну допомогу, але рятувальник, 1973 року народження, помер у машині швидкої допомоги", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті.

Нагадаємо, сьогодні у Києві рятувальники загасили пожежу, яка сталася на території Олександрівської лікарні. У результаті події ніхто не постраждав.

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