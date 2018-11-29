В Одесі біля будмайданчика відбулися зіткнення, затримано 19 осіб

Фото: затримання (od.npu.gov.ua)

Під час мітингу проти будівництва на Гагарінському плато на активістів напали невідомі у кількості близько 20 осіб

В Одесі біля будівельного майданчика на Гагарінському плато відбулися зіткнення між протестуючими і невідомими особами, в результаті чого поліцейські затримали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одесі.

Як повідомляють в поліції, під час мітингу проти будівництва на Гагарінському плато на місцевих жителів та представників громадських організацій напали невідомі у кількості близько 20 осіб. Нападники застосували сльозогінний газ і кийки. За попередніми даними, після бійки в лікарню госпіталізували одну людину.

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Місцеві видання повідомляють, що активісти протестували проти зведення незаконних об'єктів на Гагарінському плато.

З місця події в Приморський відділ поліції доставили 19 осіб. Поліція попередньо кваліфікувала подію як хуліганство. Рішення про відкриття кримінального провадження ще не прийнято.

Також раніше в Одесі біля суду сталася бійка, поліцейські затримали 49 осіб. В Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку.