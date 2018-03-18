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В Одессе возле консульства РФ полиция не нашла взрывчатку

НовостиОбщество    18.03.2018 - 11:36
Фото: в консультве РФ в Одессе взрывчатки не нашли (mishajedi twitter)
Фото: в консультве РФ в Одессе взрывчатки не нашли (mishajedi twitter)

Принимаются меры по установлению личности правонарушителя

Сообщение о заминировании Гагаринского плато в Одессе оказалось ложным, полиция взрывчатки не нашла. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Одесской области.

"В ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено... Принимаются меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и нарушения уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

 

Повідомлення про мінування Гагарінського Плато в Одесі виявилося неправдивим В ході обстеження території...

Опубліковано Поліція Одеської області 18 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в 8:10 часов по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована. По этой улице расположено генеральное консульство Российской Федерации.

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