В Одесі біля консульства РФ поліція не знайшла вибухівку

Повідомлення про замінування Гагарінського Плато в Одесі виявилося неправдивим, поліція вибухівки не знайшла. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції Одеської області.

"В ході обстеження території вибухонебезпечних предметів не виявлено… Вживаються заходи по встановленню особи правопорушника та притягненню його до відповідальності", - зазначили у поліції.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та порушення кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Повідомлення про мінування Гагарінського Плато в Одесі виявилося неправдивим В ході обстеження території... Опубліковано Поліція Одеської області 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі о 8:10 годині на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована. По цій вулиці розташоване генеральне консульство Російської федерації.