В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании консульства РФ

В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании улицы Гагаринское плато, где находится генерального консульства Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

"Сегодня в 8:10 часов по спецлинии" 102 "поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована", - сообщили в полиции.

Отмечается, что на месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Правоохранителями принимаются меры по локализации территории.

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Сьогодні о 8:10 годині на спецлінію "102" надійшло... Опубліковано Поліція Одеської області 17 березень 2018 р.

Добавим, что сегодня, 18 марта 2018 года, в России проходят выборы президента.

Напомним, в день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Силовики построили металлические заграждения, под которыми свой пикет развернули представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.