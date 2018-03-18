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В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании консульства РФ

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 10:28
Фото: в Одессе заминировали консульство РФ (facebook.com/gunp.odessa)
Фото: в Одессе заминировали консульство РФ (facebook.com/gunp.odessa)

На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи

В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании улицы Гагаринское плато, где находится генерального консульства Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

"Сегодня в 8:10 часов по спецлинии" 102 "поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована", - сообщили в полиции.

Отмечается, что на месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Правоохранителями принимаются меры по локализации территории.

 

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Сьогодні о 8:10 годині на спецлінію "102" надійшло...

Опубліковано Поліція Одеської області 17 березень 2018 р.

Добавим, что сегодня, 18 марта 2018 года, в России проходят выборы президента.

Напомним, в день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыт Воздухофлотский проспект. Силовики построили металлические заграждения, под которыми свой пикет развернули представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

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