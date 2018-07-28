В Одесі озброєні люди захопили підприємство

За даними поліції, 20 чоловіків у камуфляжній формі захопили приватне підприємство

В Одесі невідомі озброєні люди захопили приватне підприємство "Бетон-Одеса". Про це у Facebook повідомив керівник поліції Одеській області Дмитро Головін.

За словами Головіна, 20 чоловіків у камуфляжній формі увірвалися на підприємство і захопили його. На даний момент на місці працюють правоохоронці.

"Ранок перестає бути спокійним. До Хмельницького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Боровського, 31 20 невідомих чоловіків у камуфляжній формі з предметами, схожими на зброю, захопили підприємство ПП "Бетон-Одеса". На місці працюють бійці спецпідрозділу та Хмельницького ВП", - повідомив Головін.

Фото: зброя на місці захоплення підприємства в Одесі

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив протокольне рішення, спрямоване на захист аграріїв від рейдерських атак. Зазначимо, в серпні 2017 сформували оперативні штаби мобільного реагування на порушення прав аграріїв для захисту їх майнових прав і превентивних заходів проти рейдерських атак. За цей час на засіданнях оперативних штабів розглянули близько 500 звернень, з яких 136 мають ознаки рейдерських захоплень земельних ділянок та порушення прав орендарів.