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В Одессе водитель насмерть сбил подростка и скрылся

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Одесса, Четверг 04 ноября 2021 21:31
В Одессе водитель насмерть сбил подростка и скрылся Фото: в Одессе насмерть сбили 15-летнюю девушку, объявляли план "Перехват" (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе вечером 4 ноября водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из них - 15-летняя девушка - погибла, а 21-летний парень получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесское районное управление полиции.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Opel совершил наезд на молодых людей на пешеходном переходе. С места ДТП он скрылся. Для его задержания в городе объявляли план "Перехват".

В результате аварии погибла 15-летняя девушка. Также травмы получил 21-летний парень. Его госпитализировали с переломом ноги.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Позднее в полиции сообщили, что объявленный в розыск автомобиль обнаружен брошенным на улице Лунина. План "Перехват" по городу отменили. Поиски водителя продолжаются.

Фото: в Одессе насмерть сбили 15-летнюю девушку, объявлен план "Перехват" (od.npu.gov.ua)

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