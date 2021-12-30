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В Одессе сбили патрульного: машину остановили выстрелами по колесам

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Одесса, Четверг 30 декабря 2021 15:44
В Одессе сбили патрульного: машину остановили выстрелами по колесам Фото: в Одессе водитель наехал на полицейского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе водитель легкового автомобиля наехал на патрульного полиции и попытался скрыться с места происшествия. Правоохранители остановили машину выстрелами по колесам и задержали мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить.

В какой-то момент он попытался уехать и наехал на патрульного. На требования полицейских остановиться мужчина не реагировал. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по колесам.

От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение мужчина отказался. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

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