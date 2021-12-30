В Одесі збили патрульного: машину зупинили пострілами по колесах

В Одесі водій легкового автомобіля наїхав на патрульного поліції і спробував втекти з місця події. Правоохоронці зупинили машину пострілами по колесах і затримали чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації патрульної поліції Одеської області .

Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова п'яний чоловік сідає за кермо автомобіля. Патрульні зупинили вказану машину, проте водій замкнувся в ній і відмовився виходити.

У якийсь момент він спробував виїхати і наїхав на патрульного. На вимоги поліцейських зупинитися чоловік не реагував. Зупинити машину вдалося після кількох пострілів по колесах.

Від проходження огляду на алкогольне сп'яніння чоловік відмовився. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.