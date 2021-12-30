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В Одесі збили патрульного: машину зупинили пострілами по колесах

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Одеса, Четвер 30 грудня 2021 15:44
В Одесі збили патрульного: машину зупинили пострілами по колесах Фото: в Одесі водій наїхав на поліцейського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі водій легкового автомобіля наїхав на патрульного поліції і спробував втекти з місця події. Правоохоронці зупинили машину пострілами по колесах і затримали чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації патрульної поліції Одеської області.

Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Корольова п'яний чоловік сідає за кермо автомобіля. Патрульні зупинили вказану машину, проте водій замкнувся в ній і відмовився виходити.

У якийсь момент він спробував виїхати і наїхав на патрульного. На вимоги поліцейських зупинитися чоловік не реагував. Зупинити машину вдалося після кількох пострілів по колесах.

Від проходження огляду на алкогольне сп'яніння чоловік відмовився. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.

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