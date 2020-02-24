В Одессе ветер повалил десятки деревьев, не ходят трамваи

В Одессе сегодня, 24 февраля, из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что деревья упали на трамвайные рельсы и контактные сети, в результате чего не работают трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26,27,28 и троллейбусные маршруты №7 и 9. Также на Большой Арнаутской ветер оторвал фрагмент балкона, а на Водопроводной с крыши закрытой после пожара гостиницы "Токио Стар" сорвало шифер.

На данный момент известно о нескольких десятках разбитых автомобилей и оборванных проводах в разных районах Одессы. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу с заводского здания.

По состоянию на 13:00 в Одессе упало 48 деревьев. О пострадавших пока не сообщается.

Фото: непогода в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах выпало более 1,5 метра снега. Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 см, на снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 31-76 см.