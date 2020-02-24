В Одесі вітер повалив десятки дерев, не ходять трамваї

В Одесі сьогодні, 24 лютого, через сильний вітер падають дерева, в місті багато пошкоджених машин, а також не ходять трамваї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що дерева впали на трамвайні колії та контактні мережі, внаслідок чого не працюють трамвайні маршрути №1, 3, 5, 7, 26,27,28 і тролейбусні маршрути №7 та 9. Також на Великій Арнаутській вітер відірвав фрагмент балкона, а на Водопровідній з даху закритого після пожежі готелю "Токіо Стар" зірвало шифер.

На даний момент відомо про кілька десятків розбитих автомобілів і обірваних дротах в різних районах Одеси. На вулиці Марсельській вітром знесло зупинку, а на Куяльнику - дах з заводської будівлі.

Станом на 13:00 в Одесі впало 48 дерев. Про постраждалих поки не повідомляється.

Фото: негода в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах випало понад 1,5 метра снігу. Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 см, на сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 31-76 см.