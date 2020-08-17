В Одессе ужесточили карантин

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Одесса оказалась в "желтой зоне" карантина

В Одессе в связи с попаданием города в "желтую зону" карантина ужесточили карантинные ограничения. Такое решение было принято во время заседания оперативного штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает "Первый городской".

В частности, с 17 августа вводится запрет на нахождение граждан в общественных заведениях без средств индивидуальной защиты - маска, респиратор. Также разрешено проводить массовые мероприятия из расчета не более одного человека на пять квадратных метров. В заведения общественного питания разрешено проводить массовые мероприятия для не более чем 20 человек.

Наполняемость кинотеатров должна составлять не более 50% от общего количества мест, а в общественном транспорте разрешен проезд лишь на сидячих местах.

Кроме этого, людям старше 60 лет запрещено посещать учреждения социальной защиты, запрещена работа хостелов, а также развлекательных заведений и общепита с 24 до 7 часов.

Напомним, 13 августа в Украине прошло перераспределение населенных пунктов по карантинным зонам, согласно которому Одесса попала в "желтую зону".

Также в "желтую зону" попал и Киев, который с 17 августа ввел дополнительные ограничения.