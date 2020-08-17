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В Одесі посилили карантин

Одеса, Понеділок 17 серпня 2020 14:44
В Одесі посилили карантин
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Одеса опинилася в "жовтій зоні карантину

В Одесі у зв'язку з попаданням міста в "жовту зону" карантину посилили карантинні обмеження. Таке рішення було прийнято під час засідання оперативного штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє "Перший міський".

Зокрема, з 17 серпня вводиться заборона на перебування громадян в громадських закладах без засобів індивідуального захисту - маска, респіратор. Також дозволено проводити масові заходи з розрахунку не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів. В заклади громадського харчування дозволено проводити масові заходи не більше ніж 20 чоловік.

Наповнюваність кінотеатрів повинна складати не більше 50% від загальної кількості місць, а в громадському транспорті дозволено проїзд лише на сидячих місцях.

Крім цього, людям старше 60 років заборонено відвідувати установи соціального захисту, заборонена робота хостелів, а також розважальних закладів та закладів громадського харчування з 24 до 7 годин.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Одеса потрапила в "жовту зону".

Також у "жовту зону" потрапив і Київ, який з 17 серпня ввів додаткові обмеження.

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