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В Одессе оборвался лифт с полицейскими и понятыми, восемь человек госпитализированы

Новина українською → Одесса, Среда 28 апреля 2021 11:30
В Одессе оборвался лифт с полицейскими и понятыми, восемь человек госпитализированы Фото: лифт упал в шахту с первого этажа (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе в одном из многоэтажных домов оборвался лифт с восьмью пассажирами. Все они были доставлены в больницу для обследования.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что инцидент произошел в среду, 28 апреля, около 8 утра в доме по улице Говорова, 10Г.

"Установлено обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождено 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - сообщили спасатели.

В полиции добавили, что все пассажиры лифта были доставлены в больницу, где они "проходят обследование на наличие телесных повреждений".

По данному факту полицейские возбудили дело по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает местное издание "Думская", на момент инцидента в лифте находились сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии.

Ранее РБК-Украина писало, что на угольной шахте на Волыни в результате аварии лифта пострадали девять горняков.

Также сообщалось, что в прошлом году в одном из столичных гипермаркетов в результате обрыва лифта погиб человек.

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