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В Одесі обірвався ліфт з поліцейськими і понятими, вісім людей госпіталізовані

Новость на русском → Одеса, Середа 28 квітня 2021 11:30
В Одесі обірвався ліфт з поліцейськими і понятими, вісім людей госпіталізовані Фото: ліфт впав у шахту з першого поверху (freepik)
Автор: Ігор Литвиненко

В Одесі в одному з багатоповерхових будинків обірвався ліфт з вісьмома пасажирами. Всі вони були доставлені в лікарню для обстеження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інцидент стався в середу, 28 квітня, близько 8 ранку в будинку по вулиці Говорова, 10г.

"Встановлено обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - повідомили рятувальники.

У поліції додали, що всі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони "проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень".

За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", на момент інциденту в ліфті знаходилися співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.

Раніше РБК-Україна писало, що на вугільній шахті на Волині в результаті аварії ліфта постраждали дев'ять гірників.

Також повідомлялося, що минулого року в одному зі столичних гіпермаркетів в результаті обриву ліфта загинула людина.

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