В Одессе умер нацгвардеец, выстреливший себе в голову в здании суда

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который 29 июля в Киевском райсуде Одессы выстрелил себе в голову, скончался в больнице. Об сообщили в пресс-центре Южного оперативно-территориального объединения НГУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Как отмечается, 20-летний солдат-срочник совершил попытку самоубийства и оставил предсмертную записку.

"Затраты на транспортировку тела в город Тернополь и захоронение берет на себя Национальная гвардия Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, в Киевском районном суде города Одессы нашли с огнестрельным ранением солдата Национальной гвардии. Отмечалось, что личный состав Национальной гвардии, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. После чего в одном из помещений был найден солдат.

Напомним, военнослужащий Национальной гвардии ранил двух мужчин ножом. В результате один из мужчин умер, а другой был госпитализирован. Военнослужащего задержали. Следователи намерены сообщить ему о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.