ГБР подозревает двух полицейских в пытках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР объявило полицейским о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал руководителя ГБР Романа Трубы.

Как сообщается, двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух людей и доставили в участок. По данным Трубы, там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки.

"Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - сообщил Труба.

Руководитель бюро отметил, что в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

Напомним, в Полтаве пьяный полицейский избил студента. Происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта является работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В связи с этим, материалы досудебного расследования направили в ГБР. Позже суд отправил в СИЗО экс-полицейского