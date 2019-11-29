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В Одесі троє поліцейських побили у райвідділку людину

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 12:13
В Одесі троє поліцейських побили у райвідділку людину
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У службовому кабінеті вони били його руками та ногами по голові та тулубу

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в місті Одесі через побиття людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що поліцейські побили людину у райвідділку. У службовому кабінеті вони били його руками та ногами по голові та тулубу, чим спричинили йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Дії правоохоронців кваліфікували перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України); завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше ДБР відкривало справу про побиття поліцейськими людей у Одесі. Під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса, поліцейські незаконно затримали двох осіб та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.

З'явилось відео катування поліцейськими людей у відділку поліції в Одесі.

Раніше у Полтаві п'яний правоохоронець побив студента. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

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