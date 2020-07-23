В Одессе судью приговорили к 7 годам тюрьмы за взятку

Фото: здание ВАКС (РБК-Украина)

Он взял 2,5 тысячи долларов взятки

Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Малиновского суда Одессы Анатолия Целуха в получении взятки. Вечером 22 июля судью приговорили к лишению свободы сроком на семь лет.

Об этом сообщает прес-служба ВАКС.

Также Целуха лишили права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на три года с конфискацией всего его имущества.

"Исследовав все предоставленные сторонами материалы, заслушав свидетелей, коллегия судей признала судью Малиновского суда Одессы виновным в получении неправомерной выгоды в размере 2500 дол. США за принятие решения в интересах третьего лица с использованием предоставленного ему служебного положения", - сообщили в пресс-службе.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, в июне этого года Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области будут судить прокурора за взятку.