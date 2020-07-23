ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі суддю засудили до 7 років в'язниці за хабар

Одеса, Четвер 23 липня 2020 00:37
В Одесі суддю засудили до 7 років в'язниці за хабар
Фото: будівля ВАКС (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Він взяв 2,5 тисячі доларів хабара

Вищий антикорупційний суд визнав винним суддю Малиновського суду Одеси Анатолія Целуха в отриманні хабара. Увечері 22 липня суддю засудили до позбавлення волі строком на сім років.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Також Целуха позбавили права обіймати посаду судді та будь-які посади в правоохоронних органах на три роки з конфіскацією всього його майна.

"Дослідивши всі надані сторонами матеріали, заслухавши свідків, колегія суддів визнала суддю Малиновського суду Одеси винним у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 2500 дол. США за прийняття рішення в інтересах третьої особи з використанням наданого йому службового становища", - повідомили в прес-службі.

Вирок може бути оскаржено у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, у червні цього року Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок з тюремним терміном.

РБК-Україна писало, що у Донецькій області судитимуть прокурора за хабар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Судвзяткаприговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся